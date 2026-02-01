Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Kryptowährungen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Stellar-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,3335 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XLM investiert worden wären, hätte man nun 299,81 Stellar im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 23.02.2026 auf 0,1513 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,36 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -54,64 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1470 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net