DAX24.969 -0,1%Est506.105 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.569 -2,1%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,47 ±-0,0%Gold5.171 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
Bayer-Aktie leichter: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung eingereicht Bayer-Aktie leichter: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung eingereicht
FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
DAX-Wert im Fokus

Doppelbelastung für SAP-Aktie: Zollsorgen und KI-Wettbewerb bremsen trotz Teradata-Einigung aus

24.02.26 10:49 Uhr
KI-Wettbewerb und Zoll-Eskalation schicken SAP-Aktie weiter auf Talfahrt - Teradata-Einigung im Blick | finanzen.net

Eskalierende US-Zollsorgen und neue KI-Disruption setzen der SAP-Aktie zu, während ein millionenschwerer Vergleich mit Teradata einen Rechtsstreit beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
165,54 EUR -1,38 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradata Corp
25,00 EUR -0,80 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SAP-Aktie nach KI- und Zoll-Sorgen belastet
• Einigung im Konflikt mit Teradata
• Analysten bleiben positiv

Wer­bung

Zollsorgen belasten SAP

Nach einer juristischen Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof schaltet US-Präsident Donald Trump in seiner Handelspolitik auf Eskalation um: Nur einen Tag nachdem der Supreme Court ihm untersagt hatte, globale Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes aus den 1970er-Jahren zu verhängen, kündigte der Republikaner auf Truth Social an, den geplanten weltweiten Zollsatz von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen.

Am Montag gerieten dann exportorientierte und zyklische Sektoren unter erheblichen Druck. Besonders hart traf es dabei Sektoren mit hoher Exportabhängigkeit. Die Technologie-, Automobil- und Chemiebranche verzeichneten deutliche Kursverluste.
So auch die DAX-Aktie SAP. Im XETRA-Handel fiel sie zum Wochenbeginn um 3,32 Prozent auf schlussendlich 166,60 Euro.

KI-Sorgen und Anthropic-Vorstoß

Neben der Zollunsicherheit belastete ein weiterer Faktor die Technologiewerte: Der KI-Entwickler Anthropic, ein Konkurrent von OpenAI, hatte vor dem Wochenende ein neues Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude präsentiert.
Ein Börsianer erläuterte laut dpa-AFX: Diese Entwicklung belaste nun die gesamte Software- und Cybersicherheitsbranche auf beiden Seiten des Atlantiks, da sie möglicherweise bestehende Geschäftsmodelle in Frage stellt.

Wer­bung

Vergleich mit Teradata

Zudem gelang es SAP laut Dow Jones Newswires nach jahrelangem juristischem Tauziehen eine umfassende Einigung mit Teradata zu Erzielen. Im Rahmen eines Vergleichs verpflichtet sich SAP zur Zahlung von 480 Millionen US-Dollar, um den Rechtsstreit endgültig beizulegen.

Der Konflikt reicht bis ins Jahr 2018 zurück: Damals warf Teradata dem deutschen Software-Riesen vor, sich Geschäftsgeheimnisse widerrechtlich angeeignet zu haben. Mit der nun getroffenen Vereinbarung beabsichtigen beide Parteien, sämtliche Klagen und Gegenklagen fallen zu lassen.

SAP-Aktie mit Verlusten

Für eine Erholung von den jüngsten Verlusten scheint das jedoch nicht zu reichen. Im XETRA-Handel verliert die SAP-Aktie am Dienstag zeitweise weitere 1,33 Prozent auf 165,62 Euro.

Wer­bung

Ein Blick auf den Analystenkonsens zeigt jedoch: Die SAP-Aktie bleibt für zahlreiche Experten ein Kauf. Aus insgesamt 19 Analysten-Ratings der vergangenen drei Monate ergibt sich mit 17x buy, 1x hold und 1x sell eine starke Kaufempfehlung für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 262,69 Euro und damit mehr als 59 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Teradata und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf OpenAI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OpenAI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen