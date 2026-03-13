Expertenstimmen

Während der breite Markt mit verschiedenen geopolitischen Herausforderungen kämpft, erhält DAX-Riese SAP Unterstützung von der Analystenseite.

• Analysten von Jefferies und Barclays bestätigen positive Ratings

• Softwaresektor reagiert sensibel auf KI-Themen

• SAP gilt weiterhin als einer der stärksten europäischen Techwerte



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Zwei renommierte Investmentbanken haben ihre optimistischen Einschätzungen für den Softwareriesen SAP bestätigt und signalisieren damit Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie des Cloud-Spezialisten. Die Aktie kann davon aber kaum profitieren: Auf XETRA betrug das Minus zuletzt 0,11 Prozent auf 166,26 Euro.

Jefferies sieht deutliches Aufwärtspotenzial

Das Analysehaus Jefferies & Company Inc. hat die Einstufung für die SAP-Aktie auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten.

Barclays setzt auf Übergewichtung im Portfolio

Parallel dazu hat auch die britische Investmentbank Barclays Capital ihre Einschätzung für das Softwareunternehmen aktualisiert. Demnach belässt Barclays die Einstufung für SAP auf "Overweight" und setzt das Kursziel bei 240 Euro an. Für den europäischen Softwaresektor sei es noch zu früh, eine positive Trendwende auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen.

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Stabile Aussichten trotz Marktschwankungen

Die zeitgleiche Bestätigung dieser positiven Prognosen durch Jefferies und Barclays am Montag verleiht dem Papier eine solide fundamentale Basis, aber nur bedingt Rückenwind. Während andere Sektoren derzeit stärker unter Volatilität leiden, profitiert SAP von der Einschätzung, dass die Transformation zum Cloud-Anbieter weiterhin Früchte trägt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net