SAP Aktie
Marktkap. 200,68 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer Mitteilung des Software-Herstellers mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Cloud- und Software-Geschäft liege über Plan, schrieb Michael Briest am Dienstagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
166,56 €
|Abst. Kursziel*:
23,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
165,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
244,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
