DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0550 -0,5%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies
Analyse: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie Analyse: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
165,90 EUR -3,88 EUR -2,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 200,68 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

UBS AG

SAP SE Buy

09:26 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
165,90 EUR -3,88 EUR -2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer Mitteilung des Software-Herstellers mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Cloud- und Software-Geschäft liege über Plan, schrieb Michael Briest am Dienstagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,56 €		 Abst. Kursziel*:
23,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

05.03.26 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie Analyse: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Mittwochvormittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on SAP SE?
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
Korea Times Trump's Asian allies fear Iran war will sap defense against China
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Linde, Parker-Hannifin, Daily Journal and Espey
Zacks Top Analyst Reports for SAP, Linde & Parker-Hannifin
EN, SAP SAP investiert in Avelios Medical und öffnet den Weg für eine KI-fähige, souveräne Klinikplattform
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen