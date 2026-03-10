DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Barclays Capital

Tesla Equal Weight

11:26 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
346,05 EUR 1,85 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Das Geschäft des Konzerns mit Stromspeicherung werde von Investoren vernachlässigt, habe aber erhebliches Wachstumspotenzial bewiesen, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Kurzfristig könnten Kapazitätsengpässe das Wachstum bremsen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 399,23		 Abst. Kursziel*:
-9,83%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 401,15		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,26%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

11:26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
18.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

