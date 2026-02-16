DAX23.629 -1,4%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.672 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,37 ±-0,0%Gold5.169 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Battalion Oil A2PZMK TeamViewer A2YN90 Symrise SYM999 Coeur Mining A0RNL2 Vincorion VINCO1 Intesa Sanpaolo 850605 Diageo 851247 TRATON TRAT0N JinkoSolar A0Q87R Fresenius Medical Care (FMC) St. 578580 Schneider Electric 860180 SK hynix A1JWRE VINCI 867475 Dürr 556520 Canopy Growth A3E2FV
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Absatz gestiegen

Tesla-Aktie nach Nachfrage-Explosion in Fernost mit Gewinnen

11.03.26 15:35 Uhr
Tesla-Aktie an der NASDAQ deutlich fester: Absatzzahlen der in China produzierten Elektrofahrzeuge schnellen nach oben | finanzen.net

Tesla hat im Februar 2026 ein beeindruckendes Comeback auf dem chinesischen Markt gefeiert. Die Aktie des Elektroautobauers reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
354,45 EUR 6,85 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla-Verkäufe in China steigen um rund 91 %
• Niedrige Vorjahresbasis verstärkt Wachstumseffekt
• Tesla-Aktie reagiert im NASDAQ-Handel

Wer­bung

Mit einem Sprung der Verkaufszahlen um fast 91 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat sendet der US-Elektroautopionier ein starkes Signal an die Konkurrenz im weltweit größten Automobilmarkt.

Starkes Absatzplus, schwache Vergleichsdaten

Wie Reuters berichtet, hat Tesla im Februar 2026 einen deutlichen Anstieg der Absatzzahlen für seine in China produzierten Elektrofahrzeuge verzeichnet. Laut dem Bericht, der sich auf Daten von Tesla China beruft, stiegen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 91 Prozent auf insgesamt 58.600 Einheiten. Dies ist der vierte Monat in Folge, in dem das Unternehmen ein Wachstum der Verkaufszahlen auf Jahressicht verbuchen konnte. Allerdings sei der starke Anstieg vor allem auf eine niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen, heißt es weiter.

Einfluss von Saisonalität und Vorjahreseffekten

Trotz des starken Wachstums gegenüber dem Vorjahr sanken die Verkäufe im Vergleich zum Januar 2026 um 15,2 Prozent. Dieser Rückgang verdeutlicht die typischen Schwankungen zu Beginn des Kalenderjahres in China, die maßgeblich durch den Zeitpunkt des Neujahrsfestes beeinflusst werden. Im Februar 2025 waren die Auslieferungen zudem durch eine teilweise Unterbrechung der Montagelinien für das überarbeitete Model Y in der Gigafactory Shanghai beeinträchtigt worden. Diese damalige Drosselung verstärkt den nun gemeldeten prozentualen Zuwachs im Jahresvergleich erheblich.

Wer­bung

Große Herausforderungen für die Branche

Die positiven Nachrichten für Tesla kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der breitere chinesische Automobilmarkt mit Herausforderungen kämpft. Während Tesla ein Plus meldete, verzeichneten die Verkäufe und Exporte auf dem Gesamtmarkt im Februar den stärksten Rückgang seit zwei Jahren. Das Auslaufen von Subventionen wird als einer der Faktoren für diese allgemeine Marktschwäche genannt.

Die Tesla-Aktie reagiert am Mittwoch an der NASDAQ mit einem Sprung von 3,05 Prozent auf 411,42 US-Dollar auf die Neuigkeiten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
11:26Tesla Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:26Tesla Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen