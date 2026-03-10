Schock wirkt nach

Einen Tag nach dem überraschenden Rückzug der BioNTech-Gründer deuten sich Gründe für die Entscheidung an, die über die offizielle Kommunikation hinaus gehen.

• Rückzug der Gründer Sahin und Türeci bis Ende 2026, offizielle Begründung: Rückkehr zur Forschung

• Nettoverlust 2025 von über einer Milliarde Euro

• Analysten sehen Umsatzübertreffen, Zukunftsperspektive hängt von Nachfolgeregelung ab



Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech steht vor einer historischen Zäsur. Wie das Unternehmen und die Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci am Dienstag überraschend bekannt gaben, wird das Paar das Unternehmen bis spätestens Ende des Jahres verlassen.

Dieser Schritt markiert das Ende einer Ära für den Konzern, der durch die Entwicklung des ersten weltweit zugelassenen mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19 Weltruhm erlangte.

Die offizielle Begründung: Rückkehr zu den Wurzeln

Laut der offiziellen Pressemitteilung von BioNTech wollen Sahin und Türeci ein neues, unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen gründen. Sahin betonte, dass er und Türeci wieder als "Pioniere" arbeiten wollen. Während BioNTech sich zu einem industriellen Pharmakonzern mit Fokus auf Vermarktung und späte klinische Phasen entwickle, schlage ihr Herz für die frühe Forschung und die Erschließung der "nächsten Generation" von mRNA-Innovationen.

Das neue Unternehmen soll keine Tochtergesellschaft sein, wird aber von BioNTech durch Technologie-Lizenzen unterstützt. Im Gegenzug erhält das börsennotierte Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung und potenzielle Lizenzgebühren.

Wissenschaftlicher Pioniergeist vs. industrielle Strukturen

Der Rückzug erfolgt in einer Phase, in der sich BioNTech von einem forschungszentrierten Startup zu einem global agierenden Pharmakonzern transformiert hat. Hinter der diplomatischen Fassade der Pressemitteilung deuten Berichte in der Finanzpresse vor diesem Hintergrund auf strukturelle und persönliche Reibungspunkte hin.

In einem ausführlichen Bericht des Handelsblatts erläutern die Gründer die Beweggründe für ihre Entscheidung. Demnach empfinden Sahin und Türeci die Verwaltung eines Milliardenkonzerns zunehmend als Belastung für ihre wissenschaftliche Arbeit. Ugur Sahin erklärte gegenüber dem Handelsblatt unmissverständlich, dass die Führung eines großen Industrieunternehmens nicht das sei, wofür ihre Herzen schlagen. Die Komplexität globaler Vermarktungsstrukturen und die administrativen Zwänge eines börsennotierten Großunternehmens ließen kaum noch Raum für die eigentliche Leidenschaft: die Arbeit im Labor und die Entwicklung neuer medizinischer Durchbrüche. Das geplante neue Unternehmen des Paares soll sich daher ausschließlich auf die Forschung in der frühen Phase konzentrieren.

Dennoch betonen die BioNTech-Gründer, dass ihre Entscheidung kein Bruch mit BioNTech sei. "Es ist kein Abschied, sondern der nächste Schritt", so Türeci gegenüber dem Handelsblatt. Auch interne Unstimmigkeiten sollen nicht der Grund für das Ausscheiden gewesen sein: "Nein. Wir haben in den letzten zwölf Monaten strategische Gespräche geführt und verschiedene Modelle beleuchtet. Die Neugründung ist das Ergebnis, das alle unterstützen", so Sahin weiter.

Gegenüber der Welt äußerte ein ehemaliger BioNTech-Berater dennoch, dass hinter dem Rückzug mehr "als nur die Sehnsucht nach dem Labor" stecke. In dem Bericht wird thematisiert, dass auch die zunehmende Bürokratisierung in Deutschland, regulatorische Hürden und die schwierige Transformation des Unternehmens vom agilen Start-up zum schwerfälligen Pharmakonzern eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben könnten.

Finanzieller Druck und strukturelle Herausforderungen bei BioNTech

Der angekündigte Abschied fällt in eine wirtschaftlich herausfordernde Zeit für den Mainzer Konzern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 meldete BioNTech einen Nettoverlust von rund 1,1 Milliarden Euro, was den enormen Investitionsbedarf für die Neuausrichtung auf die Krebsforschung verdeutlicht.

Marktreaktion bei BioNTech-Aktie fällt eindeutig aus

Die Finanzmärkte reagierten auf die Nachricht mit großer Verunsicherung. Die BioNTech-Aktie verzeichnete nach der Ankündigung einen massiven Kurssturz von rund 21 Prozent, da Sahin und Türeci von Investoren als die zentralen Köpfe hinter der firmeneigenen mRNA-Technologie angesehen werden. Um den Fortbestand der Innovationen zu sichern, wurde jedoch eine enge Kooperation vereinbart.

Am Mittwoch scheint sich die Lage am Finanzmarkt etwas beruhigt zu haben, die BioNTech-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 6,17 Prozent auf 73,10 Euro. Die massiven Vortagesverluste können damit aber nicht ausgeglichen werden - offenbar sehen viele Investoren den Wert des Unternehmens nach dem Abgang der Gründer nun geringer als zuvor.

Analysten scheinen dieses Narrativ nur teilweise zu stützen: Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BioNTech nach Quartalszahlen und dem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Akash Tewari betonte aber, dass das Biotechnologie-Unternehmen beim Umsatz die Markterwartung übertroffen habe. Auch wenn die Ankündigung der Gründer, BioNTech zu verlassen, überraschend gekommen sei, sieht er dies nicht grundsätzlich als negativ. Falls das Unternehmen die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet, so der Experte.

Bei der Deutschen Bank reagierte man unterdessen unaufgeregt auf die aktuellen Entwicklungen: Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals wie auch der Ausblick seien in Ordnung und wesentliche Entwicklungs-Updates gebe es nicht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag. Den Abgang der Gründer sieht der Analyst dennoch mit gemischten Gefühlen. Der Abschied sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und es drohe zudem die Entstehung eines Konkurrenten. Sahin und Türeci könnten allerdings auch von einem gereiften Unternehmen mit seinen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen, so Papadakis. Und BioNTech könnte damit sogar ein interessanteres Ziel für Pharmakonzerne werden, sofern der Tumor-Antikörper Pumitamig erfolgreich sei.

