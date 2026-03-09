BioNTech-Aktie im Sinkflug: Gründer verlassen Konzern und starten neues Unternehmen
Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen.
Werte in diesem Artikel
Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte BioNTech überraschend am Dienstag in Mainz mit.
Die BioNTech-Aktie fällt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag zeitweise um 11,73 Prozent auf 90,18 US-Dollar.
/chs/DP/stw
MAINZ (dpa-AFX)
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BioNTech (ADRs) News
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images