BioNTech-Aktie im Sinkflug: Gründer verlassen Konzern und starten neues Unternehmen

10.03.26 11:42 Uhr

Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen.

Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte BioNTech überraschend am Dienstag in Mainz mit. Die BioNTech-Aktie fällt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag zeitweise um 11,73 Prozent auf 90,18 US-Dollar. /chs/DP/stw MAINZ (dpa-AFX)

