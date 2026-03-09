DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Spätestens Ende 2026

BioNTech-Aktie im Sinkflug: Gründer verlassen Konzern und starten neues Unternehmen

10.03.26 11:42 Uhr
BioNTech-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Unternehmensgründer steigen aus und starten neues Projekt | finanzen.net

Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
73,70 EUR -15,15 EUR -17,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte BioNTech überraschend am Dienstag in Mainz mit.

Die BioNTech-Aktie fällt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag zeitweise um 11,73 Prozent auf 90,18 US-Dollar.

/chs/DP/stw

MAINZ (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
