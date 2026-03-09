DAX 23.835 +1,8%ESt50 5.795 +1,9%MSCI World 4.427 +0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.638 -0,3%Bitcoin 60.373 +2,4%Euro 1,1632 +0,0%Öl 91,45 +1,9%Gold 5.203 +1,1%
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street stabil -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, CATL, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
BioNTech (ADRs) Aktie

69,05 EUR -18,50 EUR -21,13 %
STU
80,57 USD -21,62 USD -21,16 %
BTT
Marktkap. 21,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2

ISIN US09075V1026

Symbol BNTX

BioNTech (ADRs) Buy

14:31 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
BioNTech (ADRs)
69,05 EUR -18,50 EUR -21,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals wie auch der Ausblick seien in Ordnung und wesentliche Entwicklungs-Updates gebe es nicht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag. Unternehmensseitig gebe es jedoch eine "überraschende und einigermaßen unorthodoxe Entwicklung" mit dem angekündigten Ausstieg der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci. Sie wollten einen neuen mRNA-Spezialisten gründen und Biontech-Rechte und Technologien mitnehmen, gegen eine Minderheitsbeteiligung. Papadakis sieht dies mit gemischten Gefühlen. Der Abschied sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und es drohe zudem die Entstehung eines Konkurrenten. Sahin und Türeci könnten allerdings auch von einem gereiften Unternehmen mit seinen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen, so Papadakis. Und Biontech könnte damit sogar ein interessanteres Ziel für Pharmakonzerne werden, sofern der Tumor-Antikörper Pumitamig erfolgreich sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 140,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 102,16		 Abst. Kursziel*:
37,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 80,57		 Abst. Kursziel aktuell:
73,76%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 140,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

14:31 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

