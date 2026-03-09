VINCI Aktie
Marktkap. 70,86 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Overweight
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
130,50 €
|Abst. Kursziel*:
4,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
129,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,55%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|12:31
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
