VINCI Aktie

136,25 EUR +1,45 EUR +1,08 %
STU
124,35 CHF +1,30 CHF +1,06 %
BRX
Marktkap. 75,28 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

UBS AG

VINCI Buy

13:46 Uhr
VINCI Buy
VINCI
136,25 EUR 1,45 EUR 1,08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
148,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
136,05 €		 Abst. Kursziel*:
8,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
136,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

13:46 VINCI Buy UBS AG
12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 VINCI Kaufen DZ BANK
11.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
