VINCI Aktie
Marktkap. 74,06 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Vinci von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vinci habe gute Jahreszahlen veröffentlicht und trotz der hohen französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne den freien Liquiditätszufluss gesteigert, schrieb Matthias Volkert am Mittwoch. Vinci bleibe ein Profiteur maßgeblicher Megatrends inklusive Aufbau, Erweiterung sowie Modernisierung unterschiedlichster Infrastruktur. Der Analyst hob seine Schätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Kaufen
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
133,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
133,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|19:06
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|19:06
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|19:06
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux