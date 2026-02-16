VINCI Aktie
Marktkap. 77,95 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane ging am Sonntag auf die Verhandlungen mit der französischen Regierung über eine 35-Jahres-Konzession für den Betrieb einer rund 97 Kilometer langen Autobahnstrecke ein. Vinci habe 2025 rund 4,78 Milliarden Euro operativen Gewinn aus 4.443 Kilometer Autobahnstrecke gezogen, wovon lediglich 136 Kilometer langfristig vertraglich gesichert seien. Cullinane begrüßt daher langfristige Verträge./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
140,50 €
|Abst. Kursziel*:
3,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
140,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
