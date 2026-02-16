DAX 25.141 -0,5%ESt50 6.120 -0,2%MSCI World 4.554 +0,0%Top 10 Crypto 8,5525 +2,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.288 -1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,53 -0,2%Gold 5.150 +0,9%
VINCI Aktie

140,60 EUR +1,00 EUR +0,72 %
STU
140,55 EUR +0,75 EUR +0,54 %
GVIE
Marktkap. 77,95 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

RBC Capital Markets

VINCI Outperform

10:46 Uhr
VINCI Outperform
VINCI
140,60 EUR 1,00 EUR 0,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane ging am Sonntag auf die Verhandlungen mit der französischen Regierung über eine 35-Jahres-Konzession für den Betrieb einer rund 97 Kilometer langen Autobahnstrecke ein. Vinci habe 2025 rund 4,78 Milliarden Euro operativen Gewinn aus 4.443 Kilometer Autobahnstrecke gezogen, wovon lediglich 136 Kilometer langfristig vertraglich gesichert seien. Cullinane begrüßt daher langfristige Verträge./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 16:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Outperform

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
140,50 €		 Abst. Kursziel*:
3,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
140,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

10:46 VINCI Outperform RBC Capital Markets
08:01 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 VINCI Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 VINCI Buy UBS AG
12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net Profitables VINCI-Investment? EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Siemens, Essilor/Luxottica, Mercedes-Benz und TKMS.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx VINCI-Aktie klettert: Erwartungen in 2025 übertroffen
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Renk, Bayer, Lufthansa, Bechtle
dpa-afx ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks ISRG's da Vinci Gets FDA Nod for Advanced Cardiac Procedures
Zacks da Vinci 5 Expands Globally: Can ISRG Beat Overseas Cost Hurdles?
Zacks Can da Vinci 5 Expand Intuitive Surgical's TAM Beyond Core Surgeries?
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q1 2025 Earnings Transcript
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q3 2024 Earnings Transcript
Zacks ISRG Gets FDA Clearance to Use da Vinci SP Robot for General Surgeries
Globes State pays Da Vinci penthouse residents NIS 70,000 monthly
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
