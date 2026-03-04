DAX 23.191 -1,7%ESt50 5.605 -2,0%MSCI World 4.383 -0,6%Top 10 Crypto 8,9575 +3,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 59.059 +3,1%Euro 1,1564 +0,2%Öl 103,3 +10,7%Gold 5.093 -0,2%
Airbus Aktie

172,28 EUR -2,42 EUR -1,39 %
STU
171,54 EUR -3,72 EUR -2,12 %
GVIE
Marktkap. 138,16 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

14:01 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
172,28 EUR -2,42 EUR -1,39%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
170,80 €		 Abst. Kursziel*:
28,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
172,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,70%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

14:01 Airbus Overweight Barclays Capital
12:16 Airbus Outperform Bernstein Research
03.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
27.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

