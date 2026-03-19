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Marktkap. 29,22 Mrd. EUR

KGV 20,42
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials Buy

12:01 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
171,90 EUR 4,25 EUR 2,54%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg und die Sorgen um die Änderungen am europäischen Emissionshandel hielten die Aktien im überverkauften Terrain, schrieb Jon Bell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er setzte seine Ergebnisschätzungen an das untere Ende der Konzernzielspannen, hält die massiven Kursverluste aber für übertrieben. Die direkten Auswirkungen der Nahost-Situation auf die Heidelberger seien gering./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
171,65 €		 Abst. Kursziel*:
31,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
171,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
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16.03.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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