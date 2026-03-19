Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 29,22 Mrd. EURKGV 20,42
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg und die Sorgen um die Änderungen am europäischen Emissionshandel hielten die Aktien im überverkauften Terrain, schrieb Jon Bell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er setzte seine Ergebnisschätzungen an das untere Ende der Konzernzielspannen, hält die massiven Kursverluste aber für übertrieben. Die direkten Auswirkungen der Nahost-Situation auf die Heidelberger seien gering./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
171,65 €
|Abst. Kursziel*:
31,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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