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Marktkap. 3,98 Mrd. EUR

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ISIN DE0005158703

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Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

11.05.26
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei gut aufgestellt für steigende Marktanteile und Profitabilität, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,18 €		 Abst. Kursziel*:
39,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,30%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

11.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Bechtle Buy UBS AG
11.05.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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