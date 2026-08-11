CANCOM Aktie
Marktkap. 666,07 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
AI Analyse
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine schwächere Nachfrage belaste den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielvorgaben für das Geschäftsjahr seien aber noch zu erreichen. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) habe das Unternehmen von Kosteneinsparungen profitiert. Das Schlussquartal sei üblicherweise das stärkste Quartal im Jahr./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:22 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,45 €
|Abst. Kursziel*:
49,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,49%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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