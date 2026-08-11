RTL Aktie
Marktkap. 4,86 Mrd. EURKGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
AI Analyse
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe für das erste Halbjahr eine erfreuliche organische Gewinnentwicklung berichtet, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch dank der Übernahme von Sky sei der Umsatz gestiegen. Am operativen Ergebnisausblick (Ebitda) habe sich indes nichts geändert./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RTL Group
Zusammenfassung: RTL Hold
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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