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Symbol RGLXF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

RTL Hold

13:31 Uhr
RTL Hold
Aktie in diesem Artikel
RTL
32,50 EUR 0,35 EUR 1,09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe für das erste Halbjahr eine erfreuliche organische Gewinnentwicklung berichtet, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch dank der Übernahme von Sky sei der Umsatz gestiegen. Am operativen Ergebnisausblick (Ebitda) habe sich indes nichts geändert./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group

Zusammenfassung: RTL Hold

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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