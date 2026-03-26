DAX tiefer -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
RTL Aktie

35,70 EUR +0,30 EUR +0,85 %
STU
32,49 CHF +0,27 CHF +0,84 %
BRX
Marktkap. 5,49 Mrd. EUR

KGV 5,42
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

Barclays Capital

RTL Equal Weight

09:31 Uhr
RTL Equal Weight
RTL
35,70 EUR 0,30 EUR 0,85%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch aktualisierte in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung des Medienkonzerns seine Schätzungen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie fallen nun in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 13,7 Prozent höher aus. Er betonte, dass er für beide Jahre um bis zu 28 Prozent über dem Analystenkonsens liege./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Equal Weight

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
3,93%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
35,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

09:31 RTL Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.03.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
