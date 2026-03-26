RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch aktualisierte in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung des Medienkonzerns seine Schätzungen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie fallen nun in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 13,7 Prozent höher aus. Er betonte, dass er für beide Jahre um bis zu 28 Prozent über dem Analystenkonsens liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RTL Equal Weight
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
3,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
35,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
|KGV*:
|Ø Kursziel:
34,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|09:31
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.03.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.03.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.03.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research