RTL Aktie

37,85 EUR -0,50 EUR -1,30 %
STU
34,84 CHF -0,40 CHF -1,14 %
BRX
Marktkap. 5,88 Mrd. EUR

KGV 5,42
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

Barclays Capital

RTL Equal Weight

14:16 Uhr
RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Bei RTL erwartet er am 13. Mai einen kleinen Umsatzschwund bei deutlich gesunkenen Werbeumsätzen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Equal Weight

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
37,80 €		 Abst. Kursziel*:
-2,12%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
37,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,25%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

14:16 RTL Equal Weight Barclays Capital
27.03.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.03.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
