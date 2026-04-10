RTL Aktie
Marktkap. 5,88 Mrd. EURKGV 5,42
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Bei RTL erwartet er am 13. Mai einen kleinen Umsatzschwund bei deutlich gesunkenen Werbeumsätzen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RTL Equal Weight
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
37,80 €
|Abst. Kursziel*:
-2,12%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
37,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,25%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|14:16
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.03.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
