International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 21,61 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung von Iberia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die spanische Tochtermarke der Airline-Holding beeindrucke weiter, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sowohl die Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika als auch die Premium-Nachfrage boomten. Mit der erstaunlich hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 28 Prozent im vergangenen Jahr lasse Iberia die Konkurrenz weit hinter sich./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,47 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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