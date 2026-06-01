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International Consolidated Airlines Aktie

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Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

11:41 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,86 EUR -0,10 EUR -2,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung von Iberia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die spanische Tochtermarke der Airline-Holding beeindrucke weiter, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sowohl die Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika als auch die Premium-Nachfrage boomten. Mit der erstaunlich hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 28 Prozent im vergangenen Jahr lasse Iberia die Konkurrenz weit hinter sich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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