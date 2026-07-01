DAX 24.800 -0,1%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.815 +0,2%Top 10 Crypto 8,3860 +2,1%Nas 25.675 +0,6%Bitcoin 56.281 -0,5%Euro 1,1417 -0,2%Öl 87,88 -0,3%Gold 4.012 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street startet grün -- Investor sieht Überbewertung bei SpaceX -- ASML, AMC, OpenAI, Netflix, Gold, AMD, Apple, Rheinmetall, NVIDIA, SAP, PayPal, Moonshot im Fokus
Top News
Regal Rexnord: ePODs für Rechenzentren, Gelenke für Humanoide. Ich bin long! Regal Rexnord: ePODs für Rechenzentren, Gelenke für Humanoide. Ich bin long!
Rückt die 25.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite? DAX ohne klare Richtung Rückt die 25.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite? DAX ohne klare Richtung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
342,25 EUR -2,65 EUR -0,77 %
STU
390,86 USD -3,01 USD -0,76 %
BTT
finanzen.net zero
Microsoft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,56 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

Deutsche Bank AG

Microsoft Buy

14:26 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
342,25 EUR -2,65 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Die aktuell pessimistische Einschätzung des Softwarekonzerns scheine sich auf drei Hauptfaktoren zu fokussieren, schrieb Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf steigende Komponentenpreise, die für steigende Investitionsprognosen sowie sinkende Margen- und Free-Cashflow-Erwartungen sorgten; anhaltende Zweifel an der Rendite der massiv ausgeweiteten KI-Investitionen; die starke Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 393,82		 Abst. Kursziel*:
39,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 390,86		 Abst. Kursziel aktuell:
40,72%
Analyst Name:
Brad Zelnick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 568,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

14:26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Microsoft Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Wertvollste Unternehmen NVIDIA gerät im Titelrennen um das wertvollste Unternehmen unter Druck: Apple-Aktie greift nach der Börsenkrone NVIDIA gerät im Titelrennen um das wertvollste Unternehmen unter Druck: Apple-Aktie greift nach der Börsenkrone
finanzen.net Vor den Zahlen: BofA bleibt bullish - jetzt muss die Microsoft-Aktie liefern
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar
finanzen.net Software-Sektor so gespalten wie nie: Hier findet man laut einem Analysten die Gewinner-Aktien
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Stehen Software-Aktien vor einem fulminanten Comeback?
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagabend tiefer
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag mit Abschlägen
MotleyFool Is Microsoft Stock Too Cheap to Ignore?
MotleyFool Microsoft Stock Is Down 27% From Its All-Time High. 2 Reasons It Could Double by 2030.
MotleyFool Chevron Is Hungry for More Power Deals After Inking a 2.7-Gigawatt Contract With Microsoft. Here's Where the Energy Giant Is Looking Next.
MotleyFool Should You Buy Microsoft Stock Before the Huge Investor Update?
VentureBeat Agents think in milliseconds, legacy infrastructure doesn't. LinkedIn, Walmart and Zendesk shared how they closed the gap at VB Transform 2026
Benzinga If You Invested $1000 In Microsoft Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga Microsoft Holds the Key To Understanding Micron
Benzinga Industry Comparison: Evaluating Microsoft Against Competitors In Software Industry
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen