Microsoft Aktie
Marktkap. 2,6 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 545 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Effizienzsteigerungen stünden im Fokus des Managements und zeigten bereits greifbare Erfolge, wie etwa ein stärkeres Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure, schrieb Raimo Lenschow am Mittwochabend nach einem Besuch in der Firmenzentrale. Die zunehmende Verbreitung des KI-gestützten digitalen Assistenten Copilot werde voraussichtlich dazu führen, dass der Schwerpunkt künftig stärker auf einer Preisgestaltung pro Nutzerplatz oder nach Verbrauch liegen werde./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 545,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 413,96
|Abst. Kursziel*:
31,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 417,88
|Abst. Kursziel aktuell:
30,42%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 571,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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