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Symbol MSFT

Barclays Capital

Microsoft Overweight

13:21 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
354,95 EUR 2,50 EUR 0,71%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 545 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Effizienzsteigerungen stünden im Fokus des Managements und zeigten bereits greifbare Erfolge, wie etwa ein stärkeres Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure, schrieb Raimo Lenschow am Mittwochabend nach einem Besuch in der Firmenzentrale. Die zunehmende Verbreitung des KI-gestützten digitalen Assistenten Copilot werde voraussichtlich dazu führen, dass der Schwerpunkt künftig stärker auf einer Preisgestaltung pro Nutzerplatz oder nach Verbrauch liegen werde./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 545,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 413,96		 Abst. Kursziel*:
31,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 417,88		 Abst. Kursziel aktuell:
30,42%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 571,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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