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DZ BANK

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15:41 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 620 auf 595 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes drittes Geschäftsquartal mit wieder beschleunigtem Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Im "aufgeheizten KI-Diskurs" könne man auf Zahlungsmittelebene jedoch ein "Haar in der Suppe" finden. Das Volumen der Investitionen habe abermals über der Konsensschätzung gelegen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Kaufen

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 404,64		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 588,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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