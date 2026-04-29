Microsoft Aktie
Marktkap. 2,73 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 620 auf 595 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes drittes Geschäftsquartal mit wieder beschleunigtem Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Im "aufgeheizten KI-Diskurs" könne man auf Zahlungsmittelebene jedoch ein "Haar in der Suppe" finden. Das Volumen der Investitionen habe abermals über der Konsensschätzung gelegen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Kaufen
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
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|Kurs*:
$ 424,46
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 404,64
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 588,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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