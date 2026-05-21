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RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

08:01 Uhr
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria sieht die Wachstumschancen des Softwarekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv. Er glaubt daran, dass die führende Position im Bereich der KI behauptet oder gar ausgebaut wird./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 419,09		 Abst. Kursziel*:
52,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 420,63		 Abst. Kursziel aktuell:
52,15%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 571,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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