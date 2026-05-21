Microsoft Aktie
Marktkap. 2,69 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria sieht die Wachstumschancen des Softwarekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv. Er glaubt daran, dass die führende Position im Bereich der KI behauptet oder gar ausgebaut wird./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Outperform
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 419,09
|Abst. Kursziel*:
52,71%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 420,63
|Abst. Kursziel aktuell:
52,15%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 571,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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