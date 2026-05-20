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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um fast 27 Prozent auf rund 127 Mio. Euro erzielt und die Bruttomarge auf 43,6 Prozent (zuvor: 42,0 Prozent) verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage spiegele sich der starke Anstieg der Umsätze in den margenstarken Hochspannungssegmenten HVA und OHL wider. Der Umsatzzuwachs führe zudem zu einem Anstieg des EBITDA auf 27,17 Mio. Euro (Q1 2025: 19,73 Mio. Euro) und damit zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf einen neuen Quartalsrekordwert von 21,4 Prozent (Q1 2025: 19,7 Prozent). Auch das Periodenergebnis habe mit 17,79 Mio. Euro (Q1 2025: 11,53 Mio. Euro) deutlich über dem Vorjahreswert gelegen. Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen seien vom Management die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 sowie die mittelfristigen Ziele bestätigt worden. Folglich werde weiterhin mit einem Umsatzwachstum von mindestens 12 Prozent im Jahr 2026 gerechnet. Die Basis hierfür sei einerseits die sehr überzeugende Entwicklung im ersten Quartal. Andererseits verfüge die Gesellschaft zum 31.03.2026 über einen gegenüber dem Vorjahresstichtag um 17,7 Prozent ausgeweiteten Auftragsbestand von 335,8 Mio. Euro. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 115,00 Euro (zuvor: 110,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 11:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 20.05.2026 um 16:47 Uhr fertiggestellt und 21.05.2026 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2cca00f9d11ab08ee03f38b5d5e0fcbe
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

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Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
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-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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