DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Pfisterer Aktie

73,60 EUR +1,10 EUR +1,52 %
STU
Marktkap. 1,31 Mrd. EUR

WKN PFSE21

ISIN DE000PFSE212

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um 14,5 Prozent auf 326,63 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen trotz der deutlichen Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Börsengang im zweiten Quartal 2025 eine deutliche Ergebnissteigerung beim EBITDA um 30,3 Prozent auf 57,84 Mio. Euro (9M 2024: 44,40 Mio. Euro) verbucht. Im Rahmen der Neunmonatsberichterstattung sei keine konkrete Umsatz- bzw. Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht worden. Laut dem Unternehmen werde aber mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung bei Auftragseingängen und Umsätzen gerechnet. Mittelfristig solle die bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich liegen. Ein wesentliches Argument für die erwartete Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung sei der erhebliche Ausbau des Auftragsbestands um 46,0 Prozent auf 338,74 Mio. Euro (9M 2024: 231,96 Mio. Euro). Der Auftragseingang der ersten neun Monate habe mit 431,27 Mio. Euro (9M 2024: 322,84 Mio. Euro) um 33,6 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Durch die Anpassung der Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026, des Roll-over-Effekts und insbesondere durch die Verwendung des Marktansatzes bei der Beta-Ermittlung nennen die Analysten im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 85,00 Euro (zuvor: 48,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2025, 10:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.11.2025 um 16:59 Uhr fertiggestellt und 19.11.2025 um 17:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ce229ec149087f442ef34bf87f4b1784
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Unternehmen:
Pfisterer		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
72,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,40%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
73,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfisterer

10:39 Pfisterer Kaufen GBC
24.06.25 Pfisterer Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfisterer

StockXperts Pfisterer Holding: Starker Auftragseingang Pfisterer Holding: Starker Auftragseingang
Aktien-Global Pfisterer Holding: Starker Auftragseingang
TraderFox Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
EQS Group EQS-News: PFISTERER setzt in den ersten neun Monaten 2025 den Wachstumskurs weiter fort – Ergebnis und Auftragseingang deutlich gesteigert
TraderFox Pfisterer: Heimlicher Gewinner des Stromnetzbooms von Siemens Energy?
EQS Group EQS-News: PFISTERER schließt Typprüfung für 320 kV HVDC-Kabelsystem erfolgreich ab
EQS Group EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-News: PFISTERER erhält Auszeichnung für herausragenden Börsengang des Jahres bei der IPO Night 2025
TraderFox Pfisterer zündet den Breakout - Profiteur des weltweiten Stromnetzbooms!
EQS Group EQS-News: PFISTERER continues to grow in the first nine months of 2025 – earnings and order intake increase significantly
EQS Group EQS-News: PFISTERER Successfully Completes Type Test for 320 kV HVDC Cable System
EQS Group EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: PFISTERER Honored for Outstanding IPO of the Year at IPO Night 2025
EQS Group EQS-News: PFISTERER reports significant increase in revenue and earnings in the first half of 2025
EQS Group EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: PFISTERER receives building permit for high-voltage laboratory – Milestone in entry into HVDC market
EQS Group EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Erich Schefold, Donations (transfer) of a total of 20,000 shares in PFISTERER Holding SE.
Pfisterer zu myNews hinzufügen