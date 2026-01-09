DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.756 +0,8%Euro1,1655 +0,2%Öl63,45 +0,7%Gold4.566 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Wachstum durch KI

Barclays Investmentausblick Q1 2026: KI als Treiber - Aktien im Vorteil gegenüber Anleihen

12.01.26 03:15 Uhr
Barclays Q1 2026 Ausblick: KI-Boom treibt Börsen, Anleihen bleiben zurück | finanzen.net

Barclays hat seinen globalen Ausblick für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Die Analysten der Bank positionieren sich in der Frage, welche Anlageklasse im kommenden Jahr die Nase vorn haben dürfte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
129,60 EUR -2,80 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Barclays plc
5,58 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BYD Co. Ltd.
10,44 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,32 EUR 0,52 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Barclays bevorzugt in seinem Q1 2026 Global Outlook Aktien gegenüber Anleihen
• Die Analysten erwarten ein globales Wirtschaftswachstum von 3 Prozent im Jahr 2026
• KI sei der wichtigste Wachstumstreiber der US-Wirtschaft

Wer­bung

Aktien vor Anleihen

In ihrem am 20. November 2025 veröffentlichten Q1 2026 Global Outlook kommt Barclays zu einer eindeutigen Einschätzung: Die Analysten der Bank bevorzugen weiterhin Aktien gegenüber Anleihen. Obwohl die Bewertungen am US-Aktienmarkt Anlass zur Vorsicht gäben, dürften Aktien Anleihen übertreffen, solange das Gewinnwachstum anhalte - und genau davon gehen die Barclays-Analysten für 2026 aus.

Für die Weltwirtschaft erwartet Barclays 2026 ein Wachstum von 3 Prozent - etwas niedriger als die 3,3 Prozent im Jahr 2025. Die Expansion habe noch ein weiteres Jahr vor sich.

KI als Wachstumsmotor Nummer eins

Künstliche Intelligenz ist laut Barclays der wichtigste Wachstumstreiber der weltgrößten Volkswirtschaft. Die Analysten schätzen, dass rund ein Prozent des US-Wirtschaftswachstums 2025 auf Ausgaben für Rechenzentren, Chips, Stromnetze, Netzwerkausrüstung und andere KI-bezogene Investitionen entfiel. Die USA befänden sich mitten im größten Investitionszyklus seit Jahrzehnten - größer noch als der Telekommunikationsboom der 1990er Jahre.

Wer­bung

Die KI-Ausgaben strahlten auf andere Wirtschaftsbereiche aus: Bauarbeiter errichteten Rechenzentren, die Energiewirtschaft installiere Turbinen und Transformatoren. Gleichzeitig hätten KI-getriebene Aktien den US-Markt auf Rekordhochs getrieben und Vermögenseffekte geschaffen, die den Konsum trotz Handelsunsicherheiten, schwacher Jobzuwächse und eines stagnierenden Immobilienmarkts stützten.

Allerdings warnt Barclays auch: Diese Abhängigkeit mache die US-Wirtschaft verwundbar, sollte der KI-Boom ins Stocken geraten. Die Analysten rechnen jedoch nicht mit diesem Szenario. Zunehmende KI-Adoption in Dienstleistungssektoren und Rekordgewinne der größten Tech-Konzerne zeigten, dass der Trend Bestand habe. KI sei keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine transformative Technologie, die die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren umgestalten werde.

Europa widerstandsfähig, China im Umbruch

Die Eurozone habe sich trotz des Kriegs in der Ukraine, der Energiekrise und Handelsspannungen als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen und sei nahe am Trend gewachsen. Barclays erwartet, dass dies auch 2026 so bleibt. Allerdings liege Europas Wachstumstrend weiterhin deutlich hinter dem der USA. Der Grund für die geringere Volatilität - mangelnde KI-Investitionen - könnte zugleich der Grund sein, warum der Kontinent in den kommenden Jahren weiter zurückfalle.

Wer­bung

Chinas Technologiesektor habe 2025 Erfolge verbucht - von DeepSeeks kostengünstigeren KI-Modellen über Alibabas Führungsrolle bei Cloud-Diensten bis zu BYDs Natrium-Ionen-Batterien. Doch die anhaltende Korrektur am Immobilienmarkt belaste weiterhin die Kaufkraft der Verbraucher. Trotz der US-Zölle laufe Chinas Exportmaschine weiter, gestützt durch Elektrofahrzeuge und die Dominanz bei kritischen Rohstoffen. Insgesamt sei dies eine Wirtschaft, die von Handel und Technologie angetrieben werde, aber unter anhaltender Konsumschwäche leide.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com, Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen