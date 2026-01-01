DAX25.022 -1,1%Est505.944 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1636 +0,4%Öl63,70 -0,8%Gold4.668 +1,6%
Podcast

Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put

19.01.26 14:45 Uhr
Europa wird sich Trump-Forderung widersetzen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.025,4 PKT -271,7 PKT -1,07%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Defence IPO-Kandidaten. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

