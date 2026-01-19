Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich im Minus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag mit kräftigen Abgaben starten. Der DAX verliert vorbörslich zeitweise stark.

Auch der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart schwach. Die Aussicht auf einen erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und Europa dürfte den deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn spürbar belasten: Für den DAX zeichnet sich ein deutlicher Rückschlag zurück unter die runde Marke von 25.000 Punkten ab. Die psychologisch wichtige Marke rückt damit wieder in den Blickpunkt der Investoren. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Zusammenhang mit dem Grönland-Streit angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle von zehn Prozent und ab dem 1. Juni Zölle von 25 Prozent einzuführen. Die Maßnahmen sollen solange gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt wird. Betroffen sind acht europäische Nato-Staaten, darunter auch Deutschland. EU-Ratspräsident António Costa plant daher einen Sondergipfel, voraussichtlich am Donnerstag.

Marktbeobachter sehen darin ein deutliches Zeichen wachsender Unsicherheit. "Noch ist es Rhetorik. Noch bleiben zwei Wochen Zeit für Verhandlungen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. Experten warnen jedoch vor einer potenziell noch nie dagewesenen Eskalation durch Zölle, Gegenzölle und weitere wirtschaftliche Maßnahmen. Anders als in früheren Handelskonflikten könnte die Europäische Union diesmal voraussichtlich nicht nachgeben, so Altmann. Erwartet wird, dass die Börsen vorerst keine neuen Höchststände erreichen und sich die Märkte zunächst auf Gegenmaßnahmen und mögliche Eskalationen einstellen.





Europas Börsen werden am Montag mit kräftigen Verlusten erwartet. Der EURO STOXX 50 fällt vorbörslich zeitweise deutlich. Händler erwarten zum Wochenauftakt einen schwachen Start an den Märkten. Die Forderungen von US-Präsident Trump in Bezug auf Grönland sorgen für spürbare Verunsicherung. Besonders problematisch ist, dass die US-Börsen an diesem Tag geschlossen bleiben, wodurch eine wichtige Orientierung fehlt, wie amerikanische Anleger auf die Eskalation durch die Trump-Administration reagieren würden. Belastend wirkt nicht nur die Drohung mit zusätzlichen Zöllen von zehn Prozent, sondern auch, dass dadurch die Zustimmung zum bereits ausgehandelten US-EU-Zollabkommen vorerst auf Eis gelegt wird. In Europa richten Investoren den Blick auf die Revision der Verbraucherpreise für Dezember. Zusätzlich veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) einen Zwischenbericht zum Weltwirtschaftsausblick, der weitere Impulse für die Märkte liefern könnte.





Die US-Börsen präsentierten sich zum Ende des Freitagshandels ein klein wenig tiefer. Der Dow Jones ging bei 49.359,33 Punkten um 0,17 Prozent schwächer ins Wochenende. Er hatte zum Start nur knapp über seinem Vortagesschluss notiert und war dann auch im weiteren Verlauf um die Nulllinie geschwankt. Erst kurz vor Handelsende wurde das Minus ein klein wenig deutlicher.

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag mit einem minimalen Verlust von 0,06 Prozent auf 23.515,39 Zähler. Eröffnet hatte er noch klar im Plus, musste dann jedoch schon kurz darauf die Gewinne abgeben und pendelte dann nur noch in einer engen Range um seinen Vortagesschluss. Zum Ende der Handelswoche halten sich die Anleger an den US-Aktienmärkten zurück - wohl auch, da am Montag aufgrund des Feiertages "Martin Luther King Day" die Börsen geschlossen bleiben. Etwas Unterstützung kam vor dem Wochenende abermals von den Geschäftszahlen und dem positiven Ausblick des taiwanischen Chipauftragsfertigers TSMC, dessen Prognosen die Sorgen vor einer möglichen KI-Blase vorerst gedämpft haben. Belastend wirkten allerdings geopolitische Unsicherheiten. Zwar sorgte die Aussage von US-Präsident Trump, wonach die Spannungen im Iran nachließen, weiterhin für etwas Entspannung an den Aktienmärkten und ließ die Ölpreise sinken. Der Konflikt um Grönland blieb jedoch ungelöst. Mehrere Nato-Staaten haben Truppen auf die zu Dänemark gehörende Insel verlegt, auf die Trump Anspruch erhebt. Er begründet dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA und warnt davor, dass andernfalls China oder Russland die Kontrolle übernehmen könnten. Die Berichtssaison in den USA macht derweil am Freitag eine kurze Pause.