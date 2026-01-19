DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.579 -1,3%Euro1,1629 +0,4%Öl63,79 -0,6%Gold4.667 +1,6%
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich im Minus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich im Minus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus

aktualisiert 19.01.26 08:38 Uhr

US-Zollpläne belasten Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche. SUSS MicroTec verlängert Vorstandsverträge. Verfahren des Verbraucherverbands gegen Meta wird fortgesetzt. Gold und Silber erreichen neue Rekorde. Trump will juristisch gegen JPMorgan vorgehen. Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft.

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag mit kräftigen Abgaben starten.

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise stark.
Auch der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart schwach.

Die Aussicht auf einen erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und Europa dürfte den deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn spürbar belasten: Für den DAX zeichnet sich ein deutlicher Rückschlag zurück unter die runde Marke von 25.000 Punkten ab. Die psychologisch wichtige Marke rückt damit wieder in den Blickpunkt der Investoren.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Zusammenhang mit dem Grönland-Streit angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle von zehn Prozent und ab dem 1. Juni Zölle von 25 Prozent einzuführen. Die Maßnahmen sollen solange gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt wird. Betroffen sind acht europäische Nato-Staaten, darunter auch Deutschland. EU-Ratspräsident António Costa plant daher einen Sondergipfel, voraussichtlich am Donnerstag.
Marktbeobachter sehen darin ein deutliches Zeichen wachsender Unsicherheit. "Noch ist es Rhetorik. Noch bleiben zwei Wochen Zeit für Verhandlungen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. Experten warnen jedoch vor einer potenziell noch nie dagewesenen Eskalation durch Zölle, Gegenzölle und weitere wirtschaftliche Maßnahmen. Anders als in früheren Handelskonflikten könnte die Europäische Union diesmal voraussichtlich nicht nachgeben, so Altmann. Erwartet wird, dass die Börsen vorerst keine neuen Höchststände erreichen und sich die Märkte zunächst auf Gegenmaßnahmen und mögliche Eskalationen einstellen.

