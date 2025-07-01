DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 -5,1%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.579 -1,3%Euro1,1635 +0,4%Öl63,82 -0,6%Gold4.667 +1,6%
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX deutlich im Minus erwartet
10 vor 9

Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart - DAX durch neue Zolldrohungen vor schwachem Start

19.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Grönland-Streit & Zolldrohungen dürften für DAX zur Belastungsprobe werden | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX nach Eskalation im Grönland-Streit schwächer erwartet

Der DAX dürfte am Montag mit Abgaben starten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,71 Prozent auf 53.553,65 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,24 Prozent auf 4.111,94 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong weist stellenweise ein Minus von 0,97 Prozent auf 26.584,55 Einheiten aus.

3. Eskalation im Grönland-Streit: Trump droht mit neuen Zöllen - EU-Antwort voraus?

Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Zur Nachricht

4. Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court

Bayer kann sich in den milliardenteuren US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten verstärkte Hoffnung auf ein positives Grundsatzurteil des obersten US-Gerichtes machen. Zur Nachricht

5. Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil

Der Technologiekonzern Alphabet hat offiziell Berufung gegen das wegweisende Kartellurteil eingelegt, das Google ein illegales Monopol im Suchmaschinenmarkt bescheinigt hatte. Zur Nachricht

6. Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft

Der juristische Konflikt zwischen Elon Musk und den KI-Riesen OpenAI und Microsoft erreicht eine historische Dimension. Zur Nachricht

7. Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren

Netflix versucht, die Sorge zu zerstreuen, dass die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers die Zukunft der Filmtheater-Branche torpedieren könnte. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie: Überraschendes Importverbot in Shenzhen könnte KI-Rally ausbremsen

Berichten zufolge steht der Vertrieb von NVIDIAs H200-Prozessoren in China vor massiven Hürden. Lokale Zollbeamte blockieren die Einfuhr, woraufhin wichtige Teilelieferanten ihre Fertigung eingestellt haben. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,28 auf 59,06 Dollar, während Brent um 0,41 auf 63,79 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1630 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.

Bildquellen: Creativa Images / Shutterstock.com