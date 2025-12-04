DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.856 -1,0%Euro1,1647 +0,5%Öl64,13 -0,1%Gold4.672 +1,7%
GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand

19.01.26 20:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
0,59 EUR 0,02 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand

19. Jan 2026 / 20:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014: DEMIRE: Veränderungen im Vorstand

Langen, den 19.01.2026.

Der Vorstandsvorsitzende der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(?DEMIRE"), Herr Frank Nickel, und der Aufsichtsrat der DEMIRE sind heute

übereingekommen den am 31.03.2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Darüber hinaus wird Herr Nickel sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen, um

sich anderen Herausforderungen in diesem schwierigen Marktumfeld zu widmen.

Der Aufsichtsrat hat heute Herrn Dr. Dirk Rüffel mit Wirkung zum 01.02.2026 zum

neuen Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum neuen

Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

+49 6103 372 49 44

ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| |Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| |63225 Langen |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+496103372490 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 6103 3724911 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |info@demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://www.demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |

| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |

| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

Â°

