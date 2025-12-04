GNW-News: DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel übernimmt den Vorstandsvorsitz

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel

übernimmt den Vorstandsvorsitz

Langen, den 19. Januar 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt einen Wechsel an der Unternehmensspitze

bekannt. Frank Nickel hat sein Amt als Mitglied des Vorstands mit sofortiger

Wirkung niederlegt, um sich anderen Herausforderungen in diesem schwierigen

Marktumfeld zu widmen.

Dr. Matthias Prochaska, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, würdigt die

Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden:?Herr Nickel hat die DEMIRE in

einer herausfordernden Phase entscheidend geprägt und insbesondere die

erfolgreiche Refinanzierung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Der

Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seine Arbeit und wünscht ihm für seine

berufliche und private Zukunft viel Erfolg und alles Gute."

Der Aufsichtsrat hat Dr. Dirk Rüffel mit Wirkung zum 01.02.2026 zum neuen

Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Herr Dr. Rüffel ist deutscher Rechtsanwalt mit langjähriger nationaler und

internationaler Erfahrung im Immobilien- und Asset-Management. Vor seiner

Bestellung war er unter anderem als Geschäftsführer der Lapithus Management GmbH

in Frankfurt, Managing Director bei Cerberus sowie in diversen leitenden

Funktionen bei Argoneo Real Estate (später Bilfinger Real Estate Argoneo) tätig.

Dr. Rüffel kommentiert?Ich nehme die neue Herausforderung mit großer

Begeisterung an und danke für das Vertrauen. Auch in einem weiterhin

herausfordernden Marktumfeld bin ich optimistisch, dass wir Potenziale für die

weitere Entwicklung der DEMIRE nutzen können".

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September

2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche

von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig

erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund

EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

+49 6103 372 49 44

ir@demire.ag

