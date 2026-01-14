DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.666 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,62 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

MÄRKTE EUROPA/TSMC-Ausblick inspiriert Technologiewerte

15.01.26 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
20,08 EUR 1,12 EUR 5,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
672,40 EUR 58,60 EUR 9,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.155,40 EUR 85,40 EUR 7,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BE Semiconductor Industries NV
167,70 EUR 0,45 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Wohnen SE
20,90 EUR 0,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Draegerwerk AG & Co. KGaA
66,20 EUR 6,20 EUR 10,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,40 EUR 0,18 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
28,30 EUR 1,80 EUR 6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Repsol S.A.
15,85 EUR -0,86 EUR -5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
170,55 CHF -4,25 CHF -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
28,63 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGL Carbon SE
3,80 EUR 0,70 EUR 22,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49,88 EUR 4,62 EUR 10,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben den Handel am Donnerstag im Plus beendet. Übergeordnet gestützt wurde die Stimmung zum einen von starken Geschäftszahlen des taiwanischen Chipausstatters TSMC. Nachdem TSMC einen Ausblick für 2026 vorgelegt hat, der die Marktschätzungen übertrifft, wurden Anleger für die gesamte Branche optimistischer. Der Auftragsfertiger, der unter anderem Nvidia und Apple beliefert, hat ein jährliches Umsatzwachstum von rund 30 Prozent und eine Bruttogewinnmarge für das erste Quartal von 63 bis 65 Prozent in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Zum anderen kamen die Preise für Erdöl deutlich zurück, sowohl WTI als auch Brent beenden die jüngste Aufwärtswelle mit Abschlägen von über 4 Prozent. Händler verwiesen auf die aktuelle Entspannung in der Iran-Krise, weil es bisher offensichtlich doch keine Hinrichtungen von Demonstranten gab und damit eine Forderung von US-Präsident Donald Trump an das Mullah-Regime erfüllt würde. Trump hat jedoch eine militärische Intervention im Iran nicht ausgeschlossen. So gibt es Medienberichte, laut denen ein US-Angriff auf den Iran in den kommenden Stunden erfolgen könnte.

Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 25.352 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 ging es auch dank steigender Technologieaktien um deutliche 0,6 Prozent auf 6.041 Punkte nach oben. Der Sektor der Ölwerte in Europa reduzierte sich um 0,1 Prozent. Das stützte auf der anderen Seite die Fluggesellschaften: Lufthansa gewannen 2,7 Prozent oder Ryanair 2,8 Prozent.

Am Devisenmarkt stützten gute Konjunkturdaten aus den USA den Dollar am Nachmittag. Der Euro gab in Folge leicht nach auf 1,1610 Dollar, an den Anleihe-Märkten traten die Renditen nahezu auf der Stelle.

Wer­bung

2025 Deutschland wieder mit Wachstum

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung wieder leicht gewachsen, und zwar um 0,2 Prozent. Für LBBW-Volkswirt Jens Oliver Niklasch ist das Ergebnis sogar einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Insbesondere das BIP-Wachstum im Schlussquartal 2025 habe die Ausgangsbasis für 2026 etwas verbessert. Allerdings gelte nach wie vor, dass die deutsche Wirtschaft drei schwache Jahre in Folge hinter sich habe. Die Gesamtnachfrage in diesen drei Jahren ist nicht zuletzt vom staatlichen Konsum gestützt worden, während die Investitionen rückläufig waren. Das sei ein zukunftsträchtiger Mix. Mit Blick nach vorne rechnet Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg damit, dass sich die deutsche Wirtschaft 2026 spürbar erholen wirde. Er erwartet ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent, primär angetrieben durch die nun deutlich expansive Fiskalpolitik.

Nach starken Geschäftszahlen und überzeugendem Ausblick von TSMC stieg der Technologie-Index europaweit um 2,7 Prozent. ASML gewannen 6 Prozent, ASM International 11,2 und BE Semiconductor 7,5 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt legten Werte wie Suss Microtec (+10,7%), Aixtron (+ 5,7 %) oder PVA (+ 8,43 %) zu.

Jefferies sprach von einem schwachen Zwischenbericht von Repsol (-6,3%) zum vierten Quartal. Das Fördergeschäft habe die Erwartungen verfehlt, der Raffineriebereich die Prognosen lediglich erfüllt. Die Analysten schätzen, dass die Konsensschätzungen für den bereinigten Gewinn um 5 bis 10 Prozent fallen werden. Zudem haben die Analysten von RBC die Aktie auf "Underperform" von "Sectorperform" abgestuft. OMV gaben nach ihrem Zwischenbericht 1,4 Prozent ab - obgleich dieser von Analysten als neutral eingestuft wurde.

Wer­bung

Trotz guter Geschäftszahlen gaben Richemont um 2,4 Prozent nach. Wie der Luxusgüterkonzern einräumt, könnten die steigenden Materialkosten auf die Margen drücken. Nach Einschätzung der Deutschen Bank muss Richemont möglicherweise mit Preiserhöhungen auf die anziehenden Kosten reagieren.

Für die Aktie von Dräger ging es nach Vorlage der überzeugenden 2025er-Geschäftszahlen 9,3 Prozent nach oben. Das starke dritte Quartal habe bereits auf einen Rekordumsatz hingewiesen, so ein Aktienhändler. Das EBIT sei nun gut 10 Prozent oberhalb der Erwartung ausgefallen. Der Ausblick auf die Marge lese sich dagegen zunächst konservativ und biete Platz noch oben.

Positiv wurde an der Börse die Nachricht aufgenommen, dass SGL Carbon (+20%) den Reaktorentwickler X-Energy mit mittelkörnigem Graphit beliefert. An der Börse wird davon ausgegangen, dass dies nicht der letzte Auftrag für den Bereich sein dürfte

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 6.041,14 +0,6% +3,7%

Stoxx-50 5.129,72 +0,3% +4,0%

Stoxx-600 614,57 +0,5% +3,3%

XETRA-DAX 25.352,39 +0,3% +3,2%

FTSE-100 London 10.184,35 k.A. +2,1%

CAC-40 Paris 8.313,12 -0,2% +2,2%

AEX Amsterdam 1.011,01 +1,4% +4,8%

ATHEX-20 Athen 5.706,13 +1,4% +5,2%

BEL-20 Bruessel 5.350,06 +0,9% +4,4%

BUX Budapest 120.679,89 +0,0% +8,7%

OMXH-25 Helsinki 5.929,83 +1,1% +2,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 12.456,69 k.A. +9,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.726,81 -1,8% +9,3%

PSI 20 Lissabon 8.601,78 +0,4% +3,7%

IBEX-35 Madrid 17.642,70 -0,3% +2,2%

FTSE-MIB Mailand 45.849,77 +0,4% +1,6%

OBX Oslo 1.641,98 +0,2% +2,6%

PX Prag 2.749,21 +0,5% +1,8%

OMXS-30 Stockholm 3.036,64 +1,8% +3,5%

WIG-20 Warschau 3.306,40 +1,1% +2,7%

ATX Wien 5.471,02 +0,7% +2,0%

SMI Zuerich 13.476,32 +0,1% +1,5%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 20:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1605 -0,3% 1,1645 1,1648 -0,9%

EUR/JPY 183,95 -0,2% 184,34 185,36 +0,2%

EUR/CHF 0,9319 +0,0% 0,9316 0,9328 +0,1%

EUR/GBP 0,8671 +0,1% 0,8664 0,8672 -0,6%

USD/JPY 158,51 +0,1% 158,29 159,13 +1,1%

GBP/USD 1,3384 -0,4% 1,3438 1,3432 -0,2%

USD/CNY 7,0007 -0,1% 7,0089 7,0094 -0,2%

USD/CNH 6,9624 -0,1% 6,9708 6,9747 -0,1%

AUS/USD 0,6705 +0,3% 0,6682 0,6681 +0,2%

Bitcoin/USD 96.628,50 -0,3% 96.936,65 94.004,60 +10,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,10 62,02 -4,7% -2,92 +8,4%

Brent/ICE 63,51 66,52 -4,5% -3,01 +9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.608,66 4.626,45 -0,4% -17,80 +7,1%

Silber 91,42 93,20 -1,9% -1,79 +30,7%

Platin 2.057,28 2.054,73 +0,1% 2,55 +17,2%

Kupfer 5,99 6,06 -1,1% -0,07 +5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 12:05 ET (17:05 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10:16Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:16Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen