DAX 24.328 +1,0%ESt50 5.774 +0,8%MSCI World 4.409 +0,1%Top 10 Crypto 14,23 +4,4%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.713 +2,1%Euro 1,1574 -0,1%Öl 64,72 -0,7%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
7,70 EUR -0,05 EUR -0,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,03 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Underweight

10:01 Uhr
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,70 EUR -0,05 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,30 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
7,74 €		 Abst. Kursziel*:
-31,54%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
7,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,13%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

10:01 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
31.10.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen