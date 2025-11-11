Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,03 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,30 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
7,74 €
|Abst. Kursziel*:
-31,54%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
7,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,13%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|10:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research