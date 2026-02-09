DAX25.022 ±0,0%Est506.066 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -4,6%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.909 -1,7%Euro1,1901 -0,1%Öl69,40 +0,4%Gold5.050 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zubringer-Airline

Lufthansa-Aktie gibt ab: City Airlines mit neuer Basis

10.02.26 11:03 Uhr
Lufthansa-Aktie gibt ab: City Airlines expandiert in Frankfurt | finanzen.net

Die Lufthansa-Zubringertochter City Airlines hat am Montag eine neue Basis in Frankfurt eröffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,33 EUR -0,17 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die jüngste Fluggesellschaft des Konzerns, die im Sommer 2024 in München an den Start ging, fliegt ab Frankfurt zunächst nach Manchester, Berlin und Valencia, ab März auch nach Düsseldorf und Málaga, wie die Lufthansa Group mitteilte. Ab dem Sommer sollen weitere Ziele hinzukommen, darunter voraussichtlich London Heathrow, Stockholm, Bilbao, Hamburg, Helsinki, Ibiza, Marseille und Bukarest.

Wer­bung

Der Konzern hatte City als Zubringer-Airline gegründet, um Passagiere zu ihren Langstreckenflügen mit anderen Konzernairlines zu bringen.

Im Zuge der Expansion soll die lokale Flotte der Fluggesellschaft in Frankfurt bis zum Herbst von zunächst zwei auf sieben Airbus 320neo aufgestockt werden. City Airlines betreibt bereits 13 Flugzeuge an ihrem Heimatdrehkreuz in München.

Auch neues Personal wird rekrutiert. Zu den aktuell etwa 450 Mitarbeitenden sollen den kommenden Monaten weiteren 80 Cockpit- und 200 Kabinenmitarbeitende hinzukommen.

Wer­bung

Via XETRA fällt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 1,28 Prozent auf 9,38 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen