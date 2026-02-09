Zubringer-Airline

Die Lufthansa-Zubringertochter City Airlines hat am Montag eine neue Basis in Frankfurt eröffnet.

Die jüngste Fluggesellschaft des Konzerns, die im Sommer 2024 in München an den Start ging, fliegt ab Frankfurt zunächst nach Manchester, Berlin und Valencia, ab März auch nach Düsseldorf und Málaga, wie die Lufthansa Group mitteilte. Ab dem Sommer sollen weitere Ziele hinzukommen, darunter voraussichtlich London Heathrow, Stockholm, Bilbao, Hamburg, Helsinki, Ibiza, Marseille und Bukarest.

Der Konzern hatte City als Zubringer-Airline gegründet, um Passagiere zu ihren Langstreckenflügen mit anderen Konzernairlines zu bringen.

Im Zuge der Expansion soll die lokale Flotte der Fluggesellschaft in Frankfurt bis zum Herbst von zunächst zwei auf sieben Airbus 320neo aufgestockt werden. City Airlines betreibt bereits 13 Flugzeuge an ihrem Heimatdrehkreuz in München.

Auch neues Personal wird rekrutiert. Zu den aktuell etwa 450 Mitarbeitenden sollen den kommenden Monaten weiteren 80 Cockpit- und 200 Kabinenmitarbeitende hinzukommen.

Via XETRA fällt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 1,28 Prozent auf 9,38 Euro.

DOW JONES