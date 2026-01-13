DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Lufthansa Aktie

Lufthansa
8,51 EUR -0,17 EUR -1,91 %
STU
Marktkap. 10,53 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
NEU
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

08:31 Uhr
Lufthansa AG
8,51 EUR -0,17 EUR -1,91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aktien von Lufthansa zwar von 7,70 auf 7,80 Euro angehoben, die Papiere aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die Lufthansa, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen ausgesetzt sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,73 €		 Abst. Kursziel*:
-10,67%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,36%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:31 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09.01.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

