Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,53 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aktien von Lufthansa zwar von 7,70 auf 7,80 Euro angehoben, die Papiere aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die Lufthansa, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen ausgesetzt sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,80 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
8,73 €
|Abst. Kursziel*:
-10,67%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,36%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
