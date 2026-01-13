Barclays Capital

Lufthansa Underweight

08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aktien von Lufthansa zwar von 7,70 auf 7,80 Euro angehoben, die Papiere aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die Lufthansa, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen ausgesetzt sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

