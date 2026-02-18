DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5990 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
DAX tiefer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
Douglas Aktie

Douglas Aktien-Sparplan
11,26 EUR +0,04 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 1,21 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol DOUDF

UBS AG

Douglas Neutral

12:26 Uhr
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
11,26 EUR 0,04 EUR 0,36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Neutral

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,22 €		 Abst. Kursziel*:
4,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

12:26 Douglas Neutral UBS AG
11.02.26 Douglas Neutral UBS AG
11.02.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Douglas AG

