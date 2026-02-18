Douglas Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Douglas Neutral
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,70 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,22 €
|Abst. Kursziel*:
4,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas AG
