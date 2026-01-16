DAX24.980 -1,3%Est505.937 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -3,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1626 +0,3%Öl63,55 -1,0%Gold4.662 +1,5%
Zahlen vorgelegt

Douglas-Aktie unter Druck: Gewinnmarge im ersten Quartal gesunken

19.01.26 11:15 Uhr
Douglas-Aktie in Rot: Umsatz steigt, operative Marge fällt unter Analystenerwartung | finanzen.net

Preisbewusste Kunden haben der Parfümeriekette Douglas zu Weihnachten im Tagesgeschäft einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
11,62 EUR -0,40 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen im Jahresvergleich zwar um 1,7 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro, wie Douglas am Montag in Düsseldorf mitteilte. Davon blieben jedoch nur 19,9 Prozent als operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) übrig. Ein Jahr zuvor hatte diese Marge noch 21,5 Prozent betragen. Analysten hatten diesmal im Schnitt 20,8 Prozent erwartet.

Wer­bung

Douglas erklärte die Entwicklung damit, dass Kundinnen und Kunden bei ihren Einkäufen stark auf den Preis geschaut hätten. Während der wichtigen Verkaufsaktionen "Singles' Day" und "Black Week" hätten sich die Umsätze zwar relativ gut entwickelt, hätten aber auch zu vorgezogenen Einkäufen für Weihnachten geführt.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Douglas-Chef Sander van der Laan weiterhin mit einem Umsatz von 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge soll rund 16,5 Prozent betragen. Seine endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal will das im SDAX gelistete Unternehmen am 11. Februar veröffentlichen.

So reagiert die Aktie

Mit Kursverlusten haben die Aktien von Douglas am Montag auf Quartalszahlen reagiert. Zuletzt fielen die Papiere der Parfümeriekette via XETRA um knapp 3 Prozent auf 11,620 Euro. Damit setzten sie das im August begonnene Auf und Ab um die Marke von 12 Euro fort.

Wer­bung

Die Unsicherheit der Kunden sei nach wie vor groß und die Sensibilität mit Blick auf die Preise ausgeprägt, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Bank Jefferies. Besonders schwierig sei das Umfeld im Dezember auf dem Heimatmarkt, in Frankreich sowie in den Niederlanden. Die Märkte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich dagegen unverändert stark.

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX)

