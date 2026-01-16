Prämienmodell

Mit "Shop & Earn" testet Amazon Pay ein Prämienmodell, bei dem aktivierte Deals zu Guthaben führen. Wie das System funktioniert und wo die Grenzen liegen.

Was steckt hinter "Shop & Earn" von Amazon Pay?

Beim Bezahlen im Netz setzen viele Verbraucher längst auf digitale Wallets - und genau hier ordnet sich "Shop & Earn" ein. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Prämienfunktion von Amazon Pay, mit der Nutzer bei Einkäufen über teilnehmende Händler einen geldwerten Vorteil erhalten können. Voraussetzung ist, dass das jeweilige Angebot vor dem Einkauf aktiviert wird und der Bezahlvorgang anschließend über Amazon Pay läuft. Anders als bei klassischen Rabatten wird der Vorteil nicht sofort vom Kaufpreis abgezogen, sondern erst nachträglich als Guthaben gutgeschrieben, wie Amazon auf seiner Homepage erklärt.

Wer­bung Wer­bung

Was sind "Shop & Earn Deals"?

"Shop & Earn Deals" bezeichnen einzelne Händlerangebote, die gezielt mit Amazon Pay verknüpft sind. Wer ein solches Angebot vor dem Einkauf aktiviert und anschließend mit Amazon Pay bezahlt, erhält nach erfolgreicher Transaktion eine Prämie. Diese wird automatisch als Amazon-Geschenkgutscheinbetrag gutgeschrieben und steht damit nicht bar, sondern nur als Guthaben zur Verfügung. Einlösen lässt sich dieses Guthaben ausschließlich für berechtigte Einkäufe auf der Amazon-Website. Welche Deals aktuell verfügbar sind, wird in der Amazon Wallet im Bereich "Amazon Pay Shop & Earn" ausgewiesen.

Angebote finden, aktivieren und einlösen

Die Teilnahme beginnt mit dem passenden Angebot. "Shop & Earn"-Deals werden entweder direkt in der Amazon Wallet angezeigt oder auf den Websites der teilnehmenden Händler eingebunden. Nutzer können ein Angebot zunächst aktivieren und für einen späteren Einkauf vormerken oder es direkt über die Option "Jetzt shoppen" einlösen. In beiden Fällen gilt: Damit die Prämie ausgelöst wird, muss der Bezahlvorgang über Amazon Pay erfolgen. Jedes aktivierte Angebot ist zudem an ein Ablaufdatum gebunden, das in der Amazon Wallet sichtbar ist.

Wie werden Prämien gutgeschrieben und nachverfolgt?

Nach dem Einkauf läuft die Prämiengutschrift in mehreren Schritten ab. Zunächst wird der Bonus als "vorgemerkt" angezeigt, sobald die Bestellung ausgelöst ist. Nach Bestätigung der Zahlung wechselt der Status auf "in Bearbeitung". Erst wenn die Transaktion vollständig abgeschlossen ist, gilt die Prämie als "ausgezahlt" und wird dem Guthaben gutgeschrieben. Das gesamte Prämienguthaben sowie der Verlauf lassen sich in der Amazon Wallet im Tab "Amazon Pay Shop & Earn" einsehen. Zusätzlich informiert Amazon bei jeder Gutschrift per Benachrichtigung über den erhaltenen Betrag und den jeweiligen Händler.

Wer­bung Wer­bung

Einschränkungen, Beta-Status und Einordnung

Die über "Shop & Earn" erhaltenen Prämien werden dem bestehenden Amazon-Geschenkgutscheinbetrag gutgeschrieben und funktionieren technisch wie ein regulärer Geschenkgutschein. Entsprechend gelten auch Einschränkungen beim Einsatz: Bestimmte Produktkategorien sind ausgeschlossen, darunter Geschenkgutscheine selbst sowie Bücher auf einzelnen Marktplätzen. Ob und wann das Guthaben verfällt, richtet sich nach den jeweiligen Geschenkgutschein-AGB des Marktplatzes.

In der Einordnung bleibt das Angebot bislang überschaubar. Das Programm ist ausdrücklich als Beta gekennzeichnet und zunächst mit einer begrenzten Zahl teilnehmender Händler gestartet. Das Technikportal t3n wertet "Shop & Earn Deals" vor allem als strategisches Instrument, mit dem Amazon seine Bezahlfunktion im Wettbewerb mit anderen Zahlungsdiensten stärken will. Zu den wirtschaftlichen Konditionen für Händler liegen demnach keine öffentlichen Informationen vor.

Redaktion finanzen.net