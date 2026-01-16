DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.653 -1,2%Euro1,1620 +0,3%Öl64,12 -0,1%Gold4.664 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
ARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026 ARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026
NVIDIA-Aktie im Fokus: Darum geht es beim Groq-Deal wirklich NVIDIA-Aktie im Fokus: Darum geht es beim Groq-Deal wirklich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Prämienmodell

Amazon Pay: Was hinter den neuen ‚Shop & Earn Deals‘ steckt

19.01.26 03:45 Uhr
Clever shoppen, mehr kassieren: Amazon Pay enthüllt seine neuen ‚Shop & Earn Deals‘ | finanzen.net

Mit "Shop & Earn" testet Amazon Pay ein Prämienmodell, bei dem aktivierte Deals zu Guthaben führen. Wie das System funktioniert und wo die Grenzen liegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
205,50 EUR 0,85 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Was steckt hinter "Shop & Earn" von Amazon Pay?

Beim Bezahlen im Netz setzen viele Verbraucher längst auf digitale Wallets - und genau hier ordnet sich "Shop & Earn" ein. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Prämienfunktion von Amazon Pay, mit der Nutzer bei Einkäufen über teilnehmende Händler einen geldwerten Vorteil erhalten können. Voraussetzung ist, dass das jeweilige Angebot vor dem Einkauf aktiviert wird und der Bezahlvorgang anschließend über Amazon Pay läuft. Anders als bei klassischen Rabatten wird der Vorteil nicht sofort vom Kaufpreis abgezogen, sondern erst nachträglich als Guthaben gutgeschrieben, wie Amazon auf seiner Homepage erklärt.

Wer­bung

Was sind "Shop & Earn Deals"?

"Shop & Earn Deals" bezeichnen einzelne Händlerangebote, die gezielt mit Amazon Pay verknüpft sind. Wer ein solches Angebot vor dem Einkauf aktiviert und anschließend mit Amazon Pay bezahlt, erhält nach erfolgreicher Transaktion eine Prämie. Diese wird automatisch als Amazon-Geschenkgutscheinbetrag gutgeschrieben und steht damit nicht bar, sondern nur als Guthaben zur Verfügung. Einlösen lässt sich dieses Guthaben ausschließlich für berechtigte Einkäufe auf der Amazon-Website. Welche Deals aktuell verfügbar sind, wird in der Amazon Wallet im Bereich "Amazon Pay Shop & Earn" ausgewiesen.

Angebote finden, aktivieren und einlösen

Die Teilnahme beginnt mit dem passenden Angebot. "Shop & Earn"-Deals werden entweder direkt in der Amazon Wallet angezeigt oder auf den Websites der teilnehmenden Händler eingebunden. Nutzer können ein Angebot zunächst aktivieren und für einen späteren Einkauf vormerken oder es direkt über die Option "Jetzt shoppen" einlösen. In beiden Fällen gilt: Damit die Prämie ausgelöst wird, muss der Bezahlvorgang über Amazon Pay erfolgen. Jedes aktivierte Angebot ist zudem an ein Ablaufdatum gebunden, das in der Amazon Wallet sichtbar ist.

Wie werden Prämien gutgeschrieben und nachverfolgt?

Nach dem Einkauf läuft die Prämiengutschrift in mehreren Schritten ab. Zunächst wird der Bonus als "vorgemerkt" angezeigt, sobald die Bestellung ausgelöst ist. Nach Bestätigung der Zahlung wechselt der Status auf "in Bearbeitung". Erst wenn die Transaktion vollständig abgeschlossen ist, gilt die Prämie als "ausgezahlt" und wird dem Guthaben gutgeschrieben. Das gesamte Prämienguthaben sowie der Verlauf lassen sich in der Amazon Wallet im Tab "Amazon Pay Shop & Earn" einsehen. Zusätzlich informiert Amazon bei jeder Gutschrift per Benachrichtigung über den erhaltenen Betrag und den jeweiligen Händler.

Wer­bung

Einschränkungen, Beta-Status und Einordnung

Die über "Shop & Earn" erhaltenen Prämien werden dem bestehenden Amazon-Geschenkgutscheinbetrag gutgeschrieben und funktionieren technisch wie ein regulärer Geschenkgutschein. Entsprechend gelten auch Einschränkungen beim Einsatz: Bestimmte Produktkategorien sind ausgeschlossen, darunter Geschenkgutscheine selbst sowie Bücher auf einzelnen Marktplätzen. Ob und wann das Guthaben verfällt, richtet sich nach den jeweiligen Geschenkgutschein-AGB des Marktplatzes.

In der Einordnung bleibt das Angebot bislang überschaubar. Das Programm ist ausdrücklich als Beta gekennzeichnet und zunächst mit einer begrenzten Zahl teilnehmender Händler gestartet. Das Technikportal t3n wertet "Shop & Earn Deals" vor allem als strategisches Instrument, mit dem Amazon seine Bezahlfunktion im Wettbewerb mit anderen Zahlungsdiensten stärken will. Zu den wirtschaftlichen Konditionen für Händler liegen demnach keine öffentlichen Informationen vor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Shutterstock / Thaspol Sangsee

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen