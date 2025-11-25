Amazon Aktie
Marktkap. 2,15 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Trotz starker Zahlen zum dritten Quartal liege der Kurs des Online-Händlers mittlerweile wieder auf dem Niveau vor den Resultaten und zehn Prozent unter dem November-Hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf eine Fremdkapitalaufnahme, Partnerschaften von Konkurrenten im KI-Bereich und offene Fragen rund um die Trainium-Chips von Amazon zurück. Anleger könnten den Rücksetzer aber zum Kauf nutzen. Im Rahmen der Konferenz Reinvent von Amazon Web Services erwartet er wichtige Aussagen zu den Themen rund um die Künstliche Intelligenz./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Overweight
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 235,06
|Abst. Kursziel*:
29,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 235,08
|Abst. Kursziel aktuell:
29,74%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 287,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
