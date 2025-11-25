DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.387 +0,2%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.431 +0,7%Bitcoin 79.189 +6,5%Euro 1,1617 +0,1%Öl 62,51 -1,3%Gold 4.198 -0,8%
DAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
Amazon Aktie

Marktkap. 2,15 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

20:26 Uhr
Amazon Overweight
Amazon
202,50 EUR 0,90 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Trotz starker Zahlen zum dritten Quartal liege der Kurs des Online-Händlers mittlerweile wieder auf dem Niveau vor den Resultaten und zehn Prozent unter dem November-Hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf eine Fremdkapitalaufnahme, Partnerschaften von Konkurrenten im KI-Bereich und offene Fragen rund um die Trainium-Chips von Amazon zurück. Anleger könnten den Rücksetzer aber zum Kauf nutzen. Im Rahmen der Konferenz Reinvent von Amazon Web Services erwartet er wichtige Aussagen zu den Themen rund um die Künstliche Intelligenz./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 235,06		 Abst. Kursziel*:
29,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 235,08		 Abst. Kursziel aktuell:
29,74%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 287,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

