US-Inflationsdaten im Blick: DAX startet wenig verändert -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Marktkap. 38,96 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

08:01 Uhr
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Trends im vierten Quartal seien positiv gewesen, aber ihre Schätzungen für 2028 änderten sich nur wenig, da sie bereits über den Commerzbank-Prognosen lägen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach der Zahlenvorlage./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
33,94 €		 Abst. Kursziel*:
9,02%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
34,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,71%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

