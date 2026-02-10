DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.091 -0,1%Bitcoin 56.121 -3,0%Euro 1,1893 +0,0%Öl 69,76 +1,0%Gold 5.084 +1,2%
Commerzbank Aktie

Marktkap. 39,97 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
34,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
34,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

17:31 Commerzbank Halten DZ BANK
11:51 Commerzbank Hold Warburg Research
11:11 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:41 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Starke Ziele Commerzbank-Aktie rutscht wegen enttäuschter Erwartung ab: Bank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher Commerzbank-Aktie rutscht wegen enttäuschter Erwartung ab: Bank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro
finanzen.net Commerzbank-Analyse: DZ BANK hebt Aktie auf höhere Halten-Bewertung
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Commerzbank-Chart bildet Candlestick Hammer aus
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: DAX am Mittwochnachmittag unentschlossen
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, Kauf
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, Kauf
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Bernhard Spalt, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Christiane Vorspel, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Michael Kotzbauer, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Dr. Bettina Orlopp, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Michael Kotzbauer, buy
