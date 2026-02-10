Commerzbank Aktie
Marktkap. 39,97 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn der Bank habe leicht über dem Konzernziel gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Zudem sei der Ausblick für 2026 erhöht worden./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,65 €
|Abst. Kursziel*:
3,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
33,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,08%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
