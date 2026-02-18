Danone Aktie
Marktkap. 46,69 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. "Krise, welche Krise?" überschrieb James Edwardes Jones am Freitag seine Einschätzung, die dem Nahrungsmittelkonzern eine solide Geschäftsentwicklung im Schlussquartal und 2025 attestiert. Dazu liege der Ausblick auf 2026 im Rahmen der mittelfristigen Wachstumsziele. Der Experte verwies auch darauf, dass Danone keine wesentlichen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung auf die eigenen Finanzkennziffern erwarte - im Gegensatz zu Konkurrent Nestle, der die daraus resultierende Umsatzbeeinträchtigung für das laufende Quartal auf 90 Basispunkte beziffere./rob/gl/jha/
Zusammenfassung: Danone Sector Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
73,96 €
|Abst. Kursziel*:
0,05%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
73,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,24%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
