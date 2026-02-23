DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.857 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1782 -0,1%Öl71,15 -0,5%Gold5.159 -1,3%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'

24.02.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
72,02 EUR 0,22 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie gute Geschäftsjahreszahlen und Zielsetzungen für 2026 im Erwartungsrahmen. Der einzige Schwachpunkt sei das Nordamerika-Geschäft gewesen. Mit dem Portfolio im Gesundheitssegment liege der Konzern "voll im Konsumententrend"./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
