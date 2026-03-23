Danone Aktie

68,68 EUR +0,18 EUR +0,26 %
62,55 CHF +0,22 CHF +0,34 %
Marktkap. 43,85 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Barclays Capital

Danone Overweight

08:21 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
68,68 EUR 0,18 EUR 0,26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeitenherstellers Huel mit einem Kursziel 83 Euro auf "Overweight" belassen. Diese Übernahme sei strategisch sinnvoll und erweitere das Produktportfolio des französischen Nahrungsmittelherstellers um eine schnell wachsende Marke im Bereich der Komplettnahrung, schrieb Warren Ackerman am Montag. Obendrein gebe es viel Spielraum für eine internationale Expansion. Der von der "Financial Times" berichtete Übernahmewert von einer Milliarde Euro hält der Analyst für gerechtfertigt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:21 Danone Overweight Barclays Capital
23.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
