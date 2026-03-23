Marktkap. 43,85 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeitenherstellers Huel mit einem Kursziel 83 Euro auf "Overweight" belassen. Diese Übernahme sei strategisch sinnvoll und erweitere das Produktportfolio des französischen Nahrungsmittelherstellers um eine schnell wachsende Marke im Bereich der Komplettnahrung, schrieb Warren Ackerman am Montag. Obendrein gebe es viel Spielraum für eine internationale Expansion. Der von der "Financial Times" berichtete Übernahmewert von einer Milliarde Euro hält der Analyst für gerechtfertigt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:21
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)