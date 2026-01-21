DAX 24.808 -0,4%ESt50 5.932 -0,3%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 73.978 +1,4%Euro 1,1860 -0,2%Öl 65,81 -0,7%Gold 5.089 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 adidas A1EWWW BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
64,46 EUR -1,70 EUR -2,57 %
STU
59,28 CHF -3,32 CHF -5,30 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,63 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

Deutsche Bank AG

Danone Sell

10:16 Uhr
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
64,46 EUR -1,70 EUR -2,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller aufgrund geänderter Richtlinien lokaler Lebensmittelbehörden eine sehr begrenzte Anzahl von Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen hat. Er geht nun davon aus, dass die Herstellungsprotokolle an Wichtigkeit gewinnen dürften. Sykes rechnet künftig damit, dass die Aktienkurse von Unternehmen mit konformen Herstellungsprotokollen sich von denen anderer Anbieter bald unterscheiden werden./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Sell

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
64,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
64,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,39%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

10:16 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

Dow Jones Wegen Verunreinigungen Danone-Aktie rutscht ab: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen Danone-Aktie rutscht ab: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen
dpa-afx Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Danone belastet von Problemen mit Babynahrung - China im Fokus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
Financial Times Danone tumbles as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen