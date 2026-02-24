Salzgitter Aktie
Marktkap. 3,02 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Geschäftszahlen von 30 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Rückenwind für die Stahlindustrie gebe es von regulatorischen Vorgaben, insbesondere von Schutzmaßnahmen der Europäischen Union, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zentraler Hebel sei aber eine Erholung der Stahlnachfrage./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
53,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
54,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
