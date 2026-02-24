DAX 25.126 +0,6%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.564 +0,5%Top 10 Crypto 8,7280 +6,6%Nas 23.058 +0,9%Bitcoin 57.084 +5,0%Euro 1,1801 +0,2%Öl 70,78 -0,6%Gold 5.194 +1,0%
Salzgitter Aktie

54,45 EUR +0,80 EUR +1,49 %
STU
Marktkap. 3,02 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

DZ BANK

Salzgitter Halten

15:51 Uhr
Salzgitter Halten
Salzgitter
54,45 EUR 0,80 EUR 1,49%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Geschäftszahlen von 30 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Rückenwind für die Stahlindustrie gebe es von regulatorischen Vorgaben, insbesondere von Schutzmaßnahmen der Europäischen Union, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zentraler Hebel sei aber eine Erholung der Stahlnachfrage./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

