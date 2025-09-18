Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,25 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Entscheidung zur Verschiebung späterer Stufen des Salcos-Programms zur kohlendioxidarmen Stahlproduktion komme nicht überraschend, schrieb Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Einschätzung der Aktie des Stahlproduzenten gelte weiterhin. Der Stahlpreis dürfte in den kommenden Monaten positive Impulse erhalten./mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,38 €
|Abst. Kursziel*:
92,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
95,65%
|
Analyst Name:
Christian Obst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
